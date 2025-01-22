Портативная колонка с клипсой. Обзор Creative MUVO FREE

Изучаемую сегодня новинку Creative MUVO FREE отличают компактные габариты и встроенная клипса, позволяющая удобно разместить колонку на одежде, велосипеде или ремне. Помимо этого она оснащена микрофоном с возможностью громкой связи в походах, а корпус у нее защищен от влаги IPX5.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Это одна из самых компактных портативных колонок среди побывавших у нас на тестировании. К тому же она еще и легкая (вес 84 грамма).

Свободно помещается в кармане, а также с помощью клипсы, которая является частью конструкции, зафиксировать на ремне или развороте одежды.

При этом есть и ремешок, за который можно перехватить эту акустику в руках, а также перевязать на рюкзаке или руле велосипеда.

Основу корпуса составляет пластик. Корпус собран плотно. На лицевой стороне решетка с круглыми ячейками, в нижней части логотип бренда.

На боковой грани три механические кнопки управления со структурными иконками, находятся под прорезиненной поверхностью. Нажимаются с небольшим усилием.

Разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, находится под защитной заглушкой. Creative MUVO FREE защищена от брызг воды (IPX5) и ее можно эксплуатировать во время тренировок и на при пробежках на природе.

Тесты

Колонка оснащена 33 мм динамиком с мощностью 6 Вт. Громкость уверенная, но с учетом того что предполагается ношения на одежде ее с запасом хватит для прослушивания во время тренировок или прогулок. Звук ровный с акцентированием верхних частот. отлично справляется с аудиокнигами, подкастами и музыкой со стриминговых сервисов. Есть встроенный микрофон с возможностью ответить

Итоги

Со смартфоном соединяется по Bluetooth 5.4 с базовыми набором кодеков. Дальность соединения до 10 метров и возможность объединить две такие колонки в стереопару. Соединение стабильное, за время длительных тестов не сталкивались с проблемами и сбоями. При компактных габаритах она демонстрирует хорошую автономность, позволяя на среднем уровне громкости работать до 9 часов.Creative MUVO FREE – удачный вариант портативной колонки для постоянного ношения с собой во время прогулок или поездок на велосипеде. Клипса и ремешок, компактные габариты, длительное время автономной работы, защита от влаги IPX5.