Портативная колонка с клипсой. Обзор Creative MUVO FREE

Изучаемую сегодня новинку Creative MUVO FREE отличают компактные габариты и встроенная клипса, позволяющая удобно разместить колонку на одежде, велосипеде или ремне. Помимо этого она оснащена микрофоном с возможностью громкой связи в походах, а корпус у нее защищен от влаги IPX5.

Creative MUVO FREE

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя.

Creative MUVO FREE

Внешний вид

Это одна из самых компактных портативных колонок среди побывавших у нас на тестировании. К тому же она еще и легкая (вес 84 грамма).

Creative MUVO FREE

Свободно помещается в кармане, а также с помощью клипсы, которая является частью конструкции, зафиксировать на ремне или развороте одежды.

Creative MUVO FREE

При этом есть и ремешок, за который можно перехватить эту акустику в руках, а также перевязать на рюкзаке или руле велосипеда.

Creative MUVO FREE

Основу корпуса составляет пластик. Корпус собран плотно. На лицевой стороне решетка с круглыми ячейками, в нижней части логотип бренда.

Creative MUVO FREE

На боковой грани три механические кнопки управления со структурными иконками, находятся под прорезиненной поверхностью. Нажимаются с небольшим усилием.

Creative MUVO FREE

Разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, находится под защитной заглушкой. Creative MUVO FREE защищена от брызг воды (IPX5) и ее можно эксплуатировать во время тренировок и на при пробежках на природе.

Creative MUVO FREE

Тесты

Колонка оснащена 33 мм динамиком с мощностью 6 Вт. Громкость уверенная, но с учетом того что предполагается ношения на одежде ее с запасом хватит для прослушивания во время тренировок или прогулок. Звук ровный с акцентированием верхних частот. отлично справляется с аудиокнигами, подкастами и музыкой со стриминговых сервисов. Есть встроенный микрофон с возможностью ответить

Creative MUVO FREE

Со смартфоном соединяется по Bluetooth 5.4 с базовыми набором кодеков. Дальность соединения до 10 метров и возможность объединить две такие колонки в стереопару. Соединение стабильное, за время длительных тестов не сталкивались с проблемами и сбоями. При компактных габаритах она демонстрирует хорошую автономность, позволяя на среднем уровне громкости работать до 9 часов.

Итоги

Creative MUVO FREE – удачный вариант портативной колонки для постоянного ношения с собой во время прогулок или поездок на велосипеде. Клипса и ремешок, компактные габариты, длительное время автономной работы, защита от влаги IPX5.
Доступный саундбар с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2055…
Не так давно в России стартовали продажи саундбара SVEN SB-2055, оснащенным HDMI CEC с поддержкой реверси…
Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035…
Телевизоры с большими диагоналями стали заметно доступнее за последнее время. А сами панели стали использ…
Представлена премиальная звуковая панель Dynaudio Symphony O…
Компания Dynaudio пополнила ассортимент звуковых панелей моделью Symphony Opus One, которая относится к п…
Представлен саундбар Blaupunkt SBW100 Pro+ с сабвуфером…
Компания Blaupunkt представила на индийском рынке саундбар Blaupunkt SBW100 Pro+, который может похвастат…
Саундбар Xiaomi Soundbar 2.0ch появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в глобальную продажу доступный саундбар Xiaomi Soundbar 2.0ch, который был пред…
Минисистема с караоке и подсветкой. Обзор DIGMA D-MC1750…
Минисистема DIGMA D-MC1750 может похвастать пиковой мощностью в 300 Вт. Оснащена она группой из двух 8-дю…
Представлена рация Xiaomi Sports Walkie Talkie…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент раций компактной моделью Sports Walkie Talkie с поддержкой сотовых …
Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FL…
Изучаемая сегодня портативная колонка CREATIVE MUVO FLEX сочетает в себе компактные габариты корпуса с за…
Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEXКомпактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEX
Портативная колонка на каждый день. Обзор Defender BEATBOX 40Портативная колонка на каждый день. Обзор Defender BEATBOX 40
Беспроводная колонка с микрофоном, подсветкой и TWS. Обзор BBK BTA4020Беспроводная колонка с микрофоном, подсветкой и TWS. Обзор BBK BTA4020
Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110
Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101 Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor