Обзор Harper PE-188. Цифровое пианино для учебы и творчества

При обучении детей в музыкальной школе обойтись без инструмента дома сложно, именно он позволяет тренироваться и совершенствовать навыки вне школы. В современных условиях приобретать габаритное пианино неразумно, оно занимает много места, а интерес к игре может со временем пропасть. Синтезаторы для обучения тоже не подходят из-за особенностей исполнения клавиш акустического инструмента, они меньше по размеру, не передают ощущения в полной мере и не подходят на этапе обучения. Цифровое пианино лишено этих недостатков и такой тип инструмента передает гораздо больше нюансов игры. Изучаемое сегодня HARPER PE-188 с 88 клавишами ориентировано на музыкантов, стремящихся к реалистичному звучанию и ощущениям при игре. Данная модель цифрового пианино снабжена клавиатурой молоточкового типа с полным размером клавиш, имитирующей сопротивление, свойственное акустическому роялю. Это существенно для формирования правильной техники игры и постановки рук. Пианино оснащено мощным звуковым процессором, обеспечивающим выразительное и чистое звучание, близкое к концертному роялю. Помимо высококлассного звука, инструмент предлагает набор полезных функций для музыкантов разного уровня. Этот инструмент прекрасно подойдет взрослым новичкам, делающим первые шаги в освоении музыкального искусства.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с логотипом бренда, внутри которой инструмент зафиксирован пенопластом. Комплект включает адаптер питания, педаль сустейна, руководство пользователя.

Внешний вид

Для эксплуатации будет необходима стойка, ее в комплекте нет. Приобрести можно отдельно у производителя или использовать сторонние решения. Такой подход позволяет снизить стоимость и расширить выбор для самого пользователя.

Внешнее исполнение у инструмента классическое. В основе корпуса пластик черного цвета с практичным матовым покрытием. Здесь 88 полноразмерных клавиш, оно полностью соответствует привычной раскладке и форме, не требуя времени на адаптацию и позволяя одинаково эффективно играть в музыкальной школе и дома.

В HARPER PE-188 клавиатура с полувзвешенным ходом и теми же ощущениями, что и с молоточковым механизмом, как будто игра идет на профессиональном инструменте.

В верхней части корпуса сгруппирована панель управления с кнопками, регулятором и дисплеем с подсветкой. Каждый элемент подписан, управление реализовано интуитивно.

На дисплее отображается текущий режим работы, техническая информация, включая названия демо мелодий, тонов и тембров. Активные кнопки для удобства подсвечиваются, так наглядно можно контролировать используемые в данный момент.

Важным элементом являются установленные по краям стереодинамики, позволяющие эксплуатировать это цифровое пианино без обязательного подключения внешней акустики или наушников.

Хотя эта возможность тоже предоставляется. На обратной стороне корпуса традиционный аудиоджек для подключения наушников или внешних динамиков. Так можно будет, играя в квартире в вечернее время, гарантированно не мешать соседям и окружающим.

По центру корпуса устанавливается пюпитр. Затягивается и прижимается при помощи двух накатанных винтов.

На основании по периметру противоскользящие ножки для размещения на ровной поверхности. Несколько винтовых отверстий для дополнительной фиксации на стойке.

В комплекте идет педаль Сустейна, подключаемая к пианино при помощи кабеля. Классическое исполнение и форма.

Тесты

На панели портов доступны USB для подключения флешки с музыкальными файлами, USB, гнездо для педали, три аудиоразъема, гнездо для внешнего блока питания.HARPER PE-188 оснащена модулем Bluetooth, позволяющим соединить с настольным компьютером, ноутбуком, планшетом или смартфоном. Определяется как MIDI клавиатура или акустика. Можно использовать в паре с обучающими приложениями или воспроизводить звук со смартфона.

Клавиши взвешенные, отлично имитируют молоточковый механизм, достаточно упругие. Басовые клавиши нажимаются тяжелее высоких нот. Это цифровое пианино отлично подходит для того, чтобы оттачивать навыки, учиться правильно держать руки и заучивать сложные мелодии.

Хорошо проработаны дополнительные программные функции. Здесь расширенная библиотека из 127 ритмов, 129 тембров, 60 демо-мелодий. Сэмплы можно дополнительно настраивать вручную, в том числе ускоряя и замедляя. В этой модели используется звуковой движок, отвечающий за обработку и моделирование звука, позволяя максимально точно воспроизводить звучание пианино. Данный инструмент можно использовать и для создания аранжировок.

Итоги

Harper PE-188 станет отличным выбором для обучения и совершенствования навыков игры, а также как подспорье для творчества. 88 клавиш с тактильными ощущениями классического инструмента, 129 встроенных тембров, 127 ритмов и 60 демо-мелодий, высокое качество исполнения корпуса, разъем для подключения наушников, педаль сустейна в комплекте, информативный дисплей и подсветка кнопок в отдельности. Из особенностей стоит обратить внимание на отсутствие в комплекте стойки.