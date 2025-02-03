Reproductor RP-LPX500SPBK обзор винилового проигрывателя…

Если рассматриваемый нами на прошлой неделе виниловый проигрыватель можно было назвать «входным билетом» для лампового прослушивания музыки, то сегодняшний герой - Reproductor RP-LPX500SPBK уже для ценителей, позволяет слушать даже дорогие и редкие пластинки. Эта модель оснащена картриджем Audio-Technica AT3600, поддерживает три скорости воспроизведения и антискейтинг, имеет противовес для регулировки прижимной силы, а также комплектуется двумя мощными колонками с общей мощностью 60 Вт.

Комплектация

Поставляется в габаритной коробке из плотного картона со схематичным изображением проигрывателя. Внутри надежно защищен подложкой из пенопласта, картоном и пленкой.

Комплект включает адаптер на 45 оборотов, ключ для ремня, адаптер питания мощностью 36 Вт, кабели для колонок, противовес, стальной опорный диск и фетровый слимпат, две колонки, шаблон для настройки тонарма, руководство пользователя. Сопровождается гарантией на территории России.

Внешний вид

Корпус проигрывателя выполнен из цельной плиты МДФ толщиной 25 мм. Сопровождается прозрачной крышкой, фиксируемой с помощью петель.

На основании три габаритные ножки с антивибрационной поверхностью, обеспечивающих устойчивое размещение на ровной поверхности. Под защитной крышкой находится ручной контроль скорости вращения. С помощью нее можно откорректировать ее индивидуально.

Владелец его получает в полуразобранном виде, перед эксплуатацией нужно будет провести простую процедуру сборки. Снять транспортировочные фиксаторы, установить ремень и опорный диск, настроить силу прижима и повесить комплектный противовес (компенсатор антискейтинга). Останется установить и подключить комплектные колонки.

Опорный диск выполнен из металла. Увесистый – 1.5 кг. Сопровождается фетровым слимпатом.

Тонарм из металла. Установлен качественный звукосниматель Audio-Technica AT3600. Также есть возможность его заменить в дальнейшем. Рычажок для плавного перевода в рабочее положение с микролифтом и перевода в режим ожидания.

Доступна регулировка силы прижима, что позволяет на этом проигрывателе безопасно прослушивать дорогие и редкие пластинки.

Справа две круглых ручки для переключения скорости воспроизведения и перевода в Bluetooth режим, а также регулятор громкости.

В центре тыльной стороны сгруппированы разъемы. Заземление, выход RCA, переключатель режима фонокорректора, гнездо питания, выходы на колонки, тумблер питания.

В комплекте с Reproductor RP-LPX500SPBK идут две колонки мощностью по 30 Вт каждая. Выполнены в той же стилистике из МДФ. Все вместе в интерьере выглядит премиально.

На лицевой стороне экран, обтянутый тканью черного цвета. Акустическая группа состоит из низкочастотного и высокочастотного излучателя.

Тесты

С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Наклейка с техническими данными. А также коннекторы для кабеля соединения.Reproductor RP-LPX500SPBK можно полноценно эксплуатировать с комплектными колонками, они в полной мере позволят раскрыть весь потенциал и насладиться чистым звучанием. Хотя в данном случае сохранили и возможность вывода звука на дополнительную аппаратуру классом повыше, например, усилитель. Оценивая звуковую сцену, отметим бархатные низкие частоты, звонкие верхние и детализированную середину. Басы не акцентируются в общей сцене, звучание разборчиво и уравновешенно. Хорошо звучат инструменты, классические композиции, вокал. Громкости у него с хорошим запасом.

Если оценивать общий звук на разных пластинках – звука тут много. Здесь нет сверхрезкости, ровная динамика. Какой-то определенной окрашенности замечено не было. Даст в полной мере насладиться композициями различных жанров.

Качественно настроен и отбалансирован тонарм со звукоснимателем. При воспроизведении пластинок игла точно держит дорожку. Можно не переживать за дорогие пластинки, не повредит в отличие от моделей, представленных в недорогом ценовом сегменте. За счет высокого веса опорного диска, антивибрационных накладок и корпуса из МДФ при воспроизведении не вибрирует.

Итоги

Из дополнительного режима отметим поддержку Bluetooth 5.0 соединения. Владелец сможет подключить смартфон и воспроизводить на колонках звук с телефона. Поддерживает кодек SBC.Reproductor RP-LPX500SPBK – виниловый проигрыватель среднего ценового сегмента, выдающий правильную динамику звучания и выполненный в качественно исполненном корпусе с комплектными динамиками суммарной мощностью 60 Вт. Audio-Technica AT3600, корпус из МДФ с металлическим опорным диском, три скорости воспроизведения, Bluetooth 5.0, антискейтинг, противовес с регулировкой силы прижима.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".