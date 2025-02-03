Reproductor RP-LPX500SPBK обзор винилового проигрывателя…

Комплект включает адаптер на 45 оборотов, ключ для ремня, адаптер питания мощностью 36 Вт, кабели для колонок, противовес, стальной опорный диск и фетровый слимпат, две колонки, шаблон для настройки тонарма, руководство пользователя. Сопровождается гарантией на территории России.
На основании три габаритные ножки с антивибрационной поверхностью, обеспечивающих устойчивое размещение на ровной поверхности. Под защитной крышкой находится ручной контроль скорости вращения. С помощью нее можно откорректировать ее индивидуально.
Владелец его получает в полуразобранном виде, перед эксплуатацией нужно будет провести простую процедуру сборки. Снять транспортировочные фиксаторы, установить ремень и опорный диск, настроить силу прижима и повесить комплектный противовес (компенсатор антискейтинга). Останется установить и подключить комплектные колонки.
Опорный диск выполнен из металла. Увесистый – 1.5 кг. Сопровождается фетровым слимпатом.
Тонарм из металла. Установлен качественный звукосниматель Audio-Technica AT3600. Также есть возможность его заменить в дальнейшем. Рычажок для плавного перевода в рабочее положение с микролифтом и перевода в режим ожидания.
Доступна регулировка силы прижима, что позволяет на этом проигрывателе безопасно прослушивать дорогие и редкие пластинки.
Справа две круглых ручки для переключения скорости воспроизведения и перевода в Bluetooth режим, а также регулятор громкости.
В центре тыльной стороны сгруппированы разъемы. Заземление, выход RCA, переключатель режима фонокорректора, гнездо питания, выходы на колонки, тумблер питания.
В комплекте с Reproductor RP-LPX500SPBK идут две колонки мощностью по 30 Вт каждая. Выполнены в той же стилистике из МДФ. Все вместе в интерьере выглядит премиально.
На лицевой стороне экран, обтянутый тканью черного цвета. Акустическая группа состоит из низкочастотного и высокочастотного излучателя.
С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Наклейка с техническими данными. А также коннекторы для кабеля соединения.
Если оценивать общий звук на разных пластинках – звука тут много. Здесь нет сверхрезкости, ровная динамика. Какой-то определенной окрашенности замечено не было. Даст в полной мере насладиться композициями различных жанров.
Качественно настроен и отбалансирован тонарм со звукоснимателем. При воспроизведении пластинок игла точно держит дорожку. Можно не переживать за дорогие пластинки, не повредит в отличие от моделей, представленных в недорогом ценовом сегменте. За счет высокого веса опорного диска, антивибрационных накладок и корпуса из МДФ при воспроизведении не вибрирует.
Из дополнительного режима отметим поддержку Bluetooth 5.0 соединения. Владелец сможет подключить смартфон и воспроизводить на колонках звук с телефона. Поддерживает кодек SBC.