Reproductor RP-LPX500SPBK обзор винилового проигрывателя

Если рассматриваемый нами на прошлой неделе виниловый проигрыватель можно было назвать «входным билетом» для лампового прослушивания музыки, то сегодняшний герой - Reproductor RP-LPX500SPBK уже для ценителей, позволяет слушать даже дорогие и редкие пластинки. Эта модель оснащена картриджем Audio-Technica AT3600, поддерживает три скорости воспроизведения и антискейтинг, имеет противовес для регулировки прижимной силы, а также комплектуется двумя мощными колонками с общей мощностью 60 Вт.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Комплектация

Поставляется в габаритной коробке из плотного картона со схематичным изображением проигрывателя. Внутри надежно защищен подложкой из пенопласта, картоном и пленкой.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Комплект включает адаптер на 45 оборотов, ключ для ремня, адаптер питания мощностью 36 Вт, кабели для колонок, противовес, стальной опорный диск и фетровый слимпат, две колонки, шаблон для настройки тонарма, руководство пользователя. Сопровождается гарантией на территории России.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Внешний вид

Корпус проигрывателя выполнен из цельной плиты МДФ толщиной 25 мм. Сопровождается прозрачной крышкой, фиксируемой с помощью петель.

Reproductor RP-LPX500SPBK

На основании три габаритные ножки с антивибрационной поверхностью, обеспечивающих устойчивое размещение на ровной поверхности. Под защитной крышкой находится ручной контроль скорости вращения. С помощью нее можно откорректировать ее индивидуально.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Владелец его получает в полуразобранном виде, перед эксплуатацией нужно будет провести простую процедуру сборки. Снять транспортировочные фиксаторы, установить ремень и опорный диск, настроить силу прижима и повесить комплектный противовес (компенсатор антискейтинга). Останется установить и подключить комплектные колонки.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Опорный диск выполнен из металла. Увесистый – 1.5 кг. Сопровождается фетровым слимпатом.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Тонарм из металла. Установлен качественный звукосниматель Audio-Technica AT3600. Также есть возможность его заменить в дальнейшем. Рычажок для плавного перевода в рабочее положение с микролифтом и перевода в режим ожидания.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Доступна регулировка силы прижима, что позволяет на этом проигрывателе безопасно прослушивать дорогие и редкие пластинки.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Справа две круглых ручки для переключения скорости воспроизведения и перевода в Bluetooth режим, а также регулятор громкости.

Reproductor RP-LPX500SPBK

В центре тыльной стороны сгруппированы разъемы. Заземление, выход RCA, переключатель режима фонокорректора, гнездо питания, выходы на колонки, тумблер питания.

Reproductor RP-LPX500SPBK

В комплекте с Reproductor RP-LPX500SPBK идут две колонки мощностью по 30 Вт каждая. Выполнены в той же стилистике из МДФ. Все вместе в интерьере выглядит премиально.

Reproductor RP-LPX500SPBK

На лицевой стороне экран, обтянутый тканью черного цвета. Акустическая группа состоит из низкочастотного и высокочастотного излучателя.

Reproductor RP-LPX500SPBK

С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Наклейка с техническими данными. А также коннекторы для кабеля соединения.

Тесты

Reproductor RP-LPX500SPBK можно полноценно эксплуатировать с комплектными колонками, они в полной мере позволят раскрыть весь потенциал и насладиться чистым звучанием. Хотя в данном случае сохранили и возможность вывода звука на дополнительную аппаратуру классом повыше, например, усилитель. Оценивая звуковую сцену, отметим бархатные низкие частоты, звонкие верхние и детализированную середину. Басы не акцентируются в общей сцене, звучание разборчиво и уравновешенно. Хорошо звучат инструменты, классические композиции, вокал. Громкости у него с хорошим запасом.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Если оценивать общий звук на разных пластинках – звука тут много. Здесь нет сверхрезкости, ровная динамика. Какой-то определенной окрашенности замечено не было. Даст в полной мере насладиться композициями различных жанров.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Качественно настроен и отбалансирован тонарм со звукоснимателем. При воспроизведении пластинок игла точно держит дорожку. Можно не переживать за дорогие пластинки, не повредит в отличие от моделей, представленных в недорогом ценовом сегменте. За счет высокого веса опорного диска, антивибрационных накладок и корпуса из МДФ при воспроизведении не вибрирует.

Reproductor RP-LPX500SPBK

Из дополнительного режима отметим поддержку Bluetooth 5.0 соединения. Владелец сможет подключить смартфон и воспроизводить на колонках звук с телефона. Поддерживает кодек SBC.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorReproductor RP-LPX500SPBK – виниловый проигрыватель среднего ценового сегмента, выдающий правильную динамику звучания и выполненный в качественно исполненном корпусе с комплектными динамиками суммарной мощностью 60 Вт. Audio-Technica AT3600, корпус из МДФ с металлическим опорным диском, три скорости воспроизведения, Bluetooth 5.0, антискейтинг, противовес с регулировкой силы прижима.
Reproductor RP-LPX500SPBK получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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