Представлен саундбар Xiaomi TV Speaker 5.1.2

Компания Xiaomi пополнила ассортимент среднебюджетных саундбаров моделью TV Speaker 5.1.2, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 280 долларов. Новинка представляет собой систему формата 5.1.2 с пиковой мощностью 480 Вт, поддержкой виртуального объемного звука, технологии Dolby Atmos и DTS:X, 120-Вт встроенным сабвуфером, интерфейсом HDMI eARC, оптическим и коаксиальным входами, портом USB, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и NFC, а также поддержкой VRR, ALLM и 4K при 120 Гц. Xiaomi TV Speaker 5.1.2 уже появился в китайской продаже, а дата выхода на глобальный рынок пока не раскрывается.

Саундбар KEF XIO оценили в 2300 евро …
Компания KEF объявила о выпуске саундбара формата 5.1.2 KEF XIO, которая получила шесть 50-мм (2-дюймовых…
Акустическую систему TCL TP300K оценили в 30 тысяч рублей …
Компания TCL выпустила на российский рынок акустическую систему TP300K, общая выходная мощность которой с…
Наушники Baseus BH1 оценили в 35 долларов …
Компания Baseus объявила о выпуске беспроводных наушников Baseus BH1, которые основаны на 40-мм динамиках…
Представлена беспроводная колонка Commo Stage 5 от Яндекс Фа…
Яндекс Фабрика объявила о выпуске портативных Bluetooth-колонок Commo Stage 5 и Stage 30, которые оценены…
Обзор Defender Sound Factory. Мощная портативная колонка…
Несмотря на то что Defender Sound Factory относится к портативной акустической системе, это габаритная и …
Саундбар Redmi Desktop Speaker 2 Pro оценили в 50 долларов …
Компания Xiaomi объявила о выпуске недорогого саундбара Redmi Desktop Speaker 2 Pro, который получил сист…
Представлена игровая гарнитура Razer BlackShark V3…
Компания Razer пополнила ассортимент игровых гарнитур серией BlackShark V3, в которую вошли модели V3 Pro…
Представлен кассетный аудиоплеер Maxell MXCP-P100…
Компания Maxell пополнила ассортимент портативных кассетных аудиоплееров моделью MXCP-P100, которая может…
Портативная акустика для дачи и природы. Обзор Digma D-MC1700Портативная акустика для дачи и природы. Обзор Digma D-MC1700
Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5
Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNAВиниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNA
2.0 акустика для ТВ и консоли. Обзор SVEN SPS-8302.0 акустика для ТВ и консоли. Обзор SVEN SPS-830
Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEXКомпактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEX
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor