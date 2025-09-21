Представлен саундбар Xiaomi TV Speaker 5.1.2

Компания Xiaomi пополнила ассортимент среднебюджетных саундбаров моделью TV Speaker 5.1.2, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 280 долларов. Новинка представляет собой систему формата 5.1.2 с пиковой мощностью 480 Вт, поддержкой виртуального объемного звука, технологии Dolby Atmos и DTS:X, 120-Вт встроенным сабвуфером, интерфейсом HDMI eARC, оптическим и коаксиальным входами, портом USB, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и NFC, а также поддержкой VRR, ALLM и 4K при 120 Гц. Xiaomi TV Speaker 5.1.2 уже появился в китайской продаже, а дата выхода на глобальный рынок пока не раскрывается.