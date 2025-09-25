Представлена колонка Xiaomi Portable Bluetooth Speaker

Компания Xiaomi представила беспроводную колонку Portable Bluetooth Speaker, которая может похвастаться металлическим корпусом толщиной 25,4 мм и массой 249 граммов. Новинка также характеризуется двумя полнодиапазонными динамиками и пассивным излучателем с выходной мощностью 3 Вт, функцией объединения двух динамиков в стереопару, физическими кнопками для управления, фирменным приложением, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, модулем NFC, интеграцией с фирменным интерфейсом HyperOS, 4 ГБ ОЗУ, батареей ёмкостью 1980 мАч с автономностью до 10 часов, интерфейсом USB-C, синей, зеленой, розовой, фиолетовой и титановой расцветками. Цена колонки составляет эквивалент 42 доллара.