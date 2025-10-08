Представлены наушники Sennheiser HDB 630

Компания Sennheiser пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью HDB 630, которые получили 42-мм динамики. Наушники также характеризуется проводным или беспроводным подключением (Bluetooth), поддержкой музыки разрешением до 24 бит/96 кГц через разъем USB Type-C или аналоговый кабель, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, поддержкой кодека aptX Adaptive, комплектным передатчиком USB Type-C, системой индивидуальной настройки звука, приложением Smart Control Plus с 5-полосным эквалайзером, функцией Crossfeed для плавного смешивания левого и правого каналов, параметрическим эквалайзером, адаптивным шумоподавлением, режимом прозрачности, автоматическим определением ношения и выбором кодеков, временем автономной работы до 60 часов, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 7 часов работы), встроенными микрофонами для лучшего качества голосовых вызовов и режима прозрачности, а также корпусом с использованием японского кожзаменителя Protein Leatherette от IDEATEX. Цена наушников составляет 500 долларов.