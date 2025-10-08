Представлены наушники Sennheiser HDB 630

Компания Sennheiser пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью HDB 630, которые получили 42-мм динамики. Наушники также характеризуется проводным или беспроводным подключением (Bluetooth), поддержкой музыки разрешением до 24 бит/96 кГц через разъем USB Type-C или аналоговый кабель, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, поддержкой кодека aptX Adaptive, комплектным передатчиком USB Type-C, системой индивидуальной настройки звука, приложением Smart Control Plus с 5-полосным эквалайзером, функцией Crossfeed для плавного смешивания левого и правого каналов, параметрическим эквалайзером, адаптивным шумоподавлением, режимом прозрачности, автоматическим определением ношения и выбором кодеков, временем автономной работы до 60 часов, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 7 часов работы), встроенными микрофонами для лучшего качества голосовых вызовов и режима прозрачности, а также корпусом с использованием японского кожзаменителя Protein Leatherette от IDEATEX. Цена наушников составляет 500 долларов.

В России представлена акустика MusicHall SoundMaster…
На российском рынке дебютировали портативные акустические системы MusicHall SoundMaster, предлагающие соч…
Наушники Baseus BH1 оценили в 35 долларов …
Компания Baseus объявила о выпуске беспроводных наушников Baseus BH1, которые основаны на 40-мм динамиках…
Представлена колонка Xiaomi Portable Bluetooth Speaker…
Компания Xiaomi представила беспроводную колонку Portable Bluetooth Speaker, которая может похвастаться м…
Саундбар Redmi Desktop Speaker 2 Pro оценили в 50 долларов …
Компания Xiaomi объявила о выпуске недорогого саундбара Redmi Desktop Speaker 2 Pro, который получил сист…
Обзор саундбара Hisense AX5140Q: звуковой оазис в вашей гост…
В эпоху, когда домашний кинотеатр перестал быть роскошью и стал доступным практически каждому, качество з…
Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и Bluetoo…
Классические радиоприемники сейчас редко встречаются в квартирах, на их место пришли стриминговые сервисы…
Представлен саундбар Xiaomi TV Speaker 5.1.2…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент среднебюджетных саундбаров моделью TV Speaker 5.1.2, которая оценен…
Представлена игровая гарнитура Razer BlackShark V3…
Компания Razer пополнила ассортимент игровых гарнитур серией BlackShark V3, в которую вошли модели V3 Pro…
Виниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio GramophoneВиниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio Gramophone
Портативная колонка с беспроводным микрофоном. Обзор SVEN PS-255Портативная колонка с беспроводным микрофоном. Обзор SVEN PS-255
Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035
Обзор SVEN SRP-150. Беспроводной радиоприемник с Bluetooth и MP3Обзор SVEN SRP-150. Беспроводной радиоприемник с Bluetooth и MP3
ОКЛИК OK-605A обзор. Домашние мониторные колонкиОКЛИК OK-605A обзор. Домашние мониторные колонки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor