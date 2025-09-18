Акустическую систему TCL TP300K оценили в 30 тысяч рублей

Компания TCL выпустила на российский рынок акустическую систему TP300K, общая выходная мощность которой составляет 340 Вт. Новинка также характеризуется двумя 8-дюймовыми сабвуферами мощностью до 280 Вт, частотным диапазоном от 38 Гц, функцией усиления низких частот Bass Boost, подсветкой с восемью предустановленными сценариями, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 18 часов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой TWS (True Wireless Stereo) для объёмного стереозвучания, интерфейсами USB и AUX, кнопками для регулировки громкости, управления подсветкой, воспроизведением и эффектами, габаритами 371,5:652,3:357,5 мм и массой 15,6 кг. Цена акустики составляет 30 тысяч рублей.

Представлен саундбар Yamaha True X Surround 90A…
Компания Yamaha пополнила ассортимент флагманских саундбаров моделью True X Surround 90A, которая состоит…
Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с MP3 и Bluetooth…
Классические радиоприемники сейчас редко встречаются в квартирах, на их место пришли стриминговые сервисы…
Представлен саундбар Creative Stage Pro…
Компания Creative Technology выпустила в Европе саундбар Stage Pro, который оценен в 140 евро. Новинка ха…
Представлен саундбар Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch…
Компания Xiaomi объявила о скором международном релизе звуковой панели Soundbar Pro 2.1 ch. Новинка харак…
Представлена беспроводная колонка Marshall Middleton II…
Компания Marshall пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок моделью Middleton II, которая появи…
Беспроводную колонку JBL Grip оценили в 100 долларов …
Компания JBL объявила о выпуске Bluetooth-колонки JBL Grip, которая получила компактный корпус в форме бу…
Представлен кассетный аудиоплеер Maxell MXCP-P100…
Компания Maxell пополнила ассортимент портативных кассетных аудиоплееров моделью MXCP-P100, которая может…
Саундбар Redmi Desktop Speaker 2 Pro оценили в 50 долларов …
Компания Xiaomi объявила о выпуске недорогого саундбара Redmi Desktop Speaker 2 Pro, который получил сист…
Минисистема с караоке и подсветкой. Обзор DIGMA D-MC1750Минисистема с караоке и подсветкой. Обзор DIGMA D-MC1750
SVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от водыSVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от воды
Портативная колонка с беспроводным микрофоном. Обзор SVEN PS-255Портативная колонка с беспроводным микрофоном. Обзор SVEN PS-255
Обзор Defender Boomer 130. Портативная акустика с караоке и мощностью 120 ВтОбзор Defender Boomer 130. Портативная акустика с караоке и мощностью 120 Вт
Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEXКомпактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FLEX
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor