Акустическую систему TCL TP300K оценили в 30 тысяч рублей

Компания TCL выпустила на российский рынок акустическую систему TP300K, общая выходная мощность которой составляет 340 Вт. Новинка также характеризуется двумя 8-дюймовыми сабвуферами мощностью до 280 Вт, частотным диапазоном от 38 Гц, функцией усиления низких частот Bass Boost, подсветкой с восемью предустановленными сценариями, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 18 часов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой TWS (True Wireless Stereo) для объёмного стереозвучания, интерфейсами USB и AUX, кнопками для регулировки громкости, управления подсветкой, воспроизведением и эффектами, габаритами 371,5:652,3:357,5 мм и массой 15,6 кг. Цена акустики составляет 30 тысяч рублей.