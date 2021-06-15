Бестселлер Redmi K40 подешевел до $293

Сетевые источники сообщают о том, что популярный смартфон Redmi K40 подешевел в китайском магазине Jingdong до 293 долларов. Речь идет о варианте с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что аппарат характеризуется производительным процессором Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos и модулем NFC.