Бета-тест Android Oreo на OnePlus 5T стартовал раньше времени

Пару дней назад компания OnePlus выпустила обновление до Android 8.0 Oreo для смартфона OnePlus 5, опередив намеченные ранее сроки. Похожая ситуация происходит и с актуальным флагманом OnePlus 5T. Сегодня немецкий аккаунт OnePlus объявил о начале бета-тестирования «печеньки», хотя он планировался только в начале следующего года. Сам китайский производитель подает эту новость в качестве подарка к рождеству, но условия доступа обещает раскрыть в ближайшие дни. Финальный релиз Android Oreo с Oxygen OS 5.0 для OnePlus 5T по-прежнему запланирован на первый квартал 2018 года.