Бета-версия watchOS 7 стала доступной публично

Бета-версия watchOS 7 присоединилась к публичным бета- версиям iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14.

Бета-версия watchOS 7 представляет несколько новых функций для Apple Watch, и одним из основных является функция отслеживание сна. В дополнение к этому есть новая функция Wind Down, которая помогает заснуть владельцу часов. Также есть новый спящий режим, который отключает ваши уведомления и затемняет дисплей.

Ещё в бета-версии watchOS 7 появилась новая функция обнаружения мытья рук, которая помогает тщательно мыть руки. watchOS 7 будет работать на Apple Watch Series 3 и выше, а также под управлением iOS 14.
Комментарии и отзывы watchOS 7
Обзоры:
Новости:
LG запустила вторую фабрику по производству OLED-панелей

Компания LG удвоила объём производства OLED-панелей, запустив вторую фабрику в Китае. Таким образом к 202...
Умные часы могут стать первыми устройствами, использующими Micro-LED

Председатель Epistar Ли Бин Чже заявил, что умные часы станут первыми крупными потребительскими устройств...
LG может выпустить очки дополненной реальности в 2021 году

Компания LG в настоящее время трудится вместе с оператором мобильной связи Японии NTT Docomo над парой оч...
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9
Лучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIRЛучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIR
Обзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулерОбзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулер
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Samsung перенесла релиз MicroLED TV...
Samsung перенесла релиз MicroLED TVНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung активно раб...
Компания 1MORE выпустила беспроводные на...
Компания 1MORE выпустила беспроводные наАмериканский производитель 1MORE выпустил беспроводные наушники-вкладыши Dual Driver ANC PRO. Наушники по...
Realme V5 очень похож на Honor 30...
Realme V5 очень похож на Honor 30Компания Realme поделилась качественными изображениями смартфона Realme V5, который еще не был представле...
Анонсирован PvPvE проект Hood Outlaws & ...
Анонсирован PvPvE проект Hood Outlaws & Компании Focus Home и Sumo Digital анонсировали Hood Outlaws & Legends для консолей текущего и следующего...
Super Flower представила блок питания Le...
Super Flower представила блок питания LeSuper Flower смогла разместить блок питания мощностью 1000 Вт в компактный корпус 130 мм. Leadex V Gold 1...
Готический RPG-проект Othercide появится...
Готический RPG-проект Othercide появитсяOthercide - игра в жанре RPG, в стиле готика. По своему цветовому решению (три цвета: черный, белый и кра...
Ноутбук Dell G5 SE получит поддержку тех...
Ноутбук Dell G5 SE получит поддержку техКомпания AMD разработала новую технологию под названием AMD SmartShift, которая была анонсирована еще на ...
Elgato представила микрофоны для стример...
Elgato представила микрофоны для стримерС момента присоединения фирмы Elgato к компании Corsair, фирма расширила свой ассортимент для стримеров. ...
Коллективный иск на Intel из-за задержки...
Коллективный иск на Intel из-за задержкиКак только компания Intel заявила что не сможет выпустить свои 7-нанометровые процессоры не раньше 2022 г...
Sony выпустила новую модель наушников WH...
Sony выпустила новую модель наушников WHКомпания Sony выпустила новую модель наушников под названием WH-1000XM4. ...
OPPO Reno3 Pro стал дешевле...
OPPO Reno3 Pro стал дешевлеДостаточно интересное событие произошло на рынке смартфонов. Дело в том, что довольно новый смартфон OPPO...
Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStati...
Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStatiКогда много играешь на консоли таких как Xbox One S, Xbox One X или PlayStation, то предпочтительнее пров...
Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарамОбзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарам
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor