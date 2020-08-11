Бета-версия watchOS 7 стала доступной публично

Бета-версия watchOS 7 присоединилась к публичным бета- версиям iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14.

Бета-версия watchOS 7 представляет несколько новых функций для Apple Watch, и одним из основных является функция отслеживание сна. В дополнение к этому есть новая функция Wind Down, которая помогает заснуть владельцу часов. Также есть новый спящий режим, который отключает ваши уведомления и затемняет дисплей.

Ещё в бета-версии watchOS 7 появилась новая функция обнаружения мытья рук, которая помогает тщательно мыть руки. watchOS 7 будет работать на Apple Watch Series 3 и выше, а также под управлением iOS 14.