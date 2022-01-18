Bethesda планирует выпустить умные часы из грядущей игры Starfield

Согласно руководству пользователя смарт-часов The Wand Company LPV6 Chronomark, часы смогут получать информацию о прогнозах с телефона, отображать уведомления и отображать различные наборы информации на нескольких циферблатах.
На нем также показано меню «О часах», в котором есть строка «© Bethesda Softworks, 2022 г., компания ZeniMax Media. Часы будут поставляться в оригинальном ящике из игры Starfield, который можно обнаружить в трейлере игры.
Starfield в настоящее время планируется запустить 11 ноября для консолей серии Xbox и ПК. Часы должны стать частью коллекционного издания.