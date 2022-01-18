Bethesda планирует выпустить умные часы из грядущей игры Starfield

Starfield, грядущая игра от Bethesda на космическую тематику, включает в себя внутриигровые умные часы, которые вы сможете получить и носить в реальной жизни. В руководстве подробно описаны функции реальных часов, в том числе отображение погоды и отслеживание шагов, также есть изображения, которые дают нам хороший взгляд на интерфейс.

Согласно руководству пользователя смарт-часов The Wand Company LPV6 Chronomark, часы смогут получать информацию о прогнозах с телефона, отображать уведомления и отображать различные наборы информации на нескольких циферблатах.

На нем также показано меню «О часах», в котором есть строка «© Bethesda Softworks, 2022 г., компания ZeniMax Media. Часы будут поставляться в оригинальном ящике из игры Starfield, который можно обнаружить в трейлере игры.

Starfield в настоящее время планируется запустить 11 ноября для консолей серии Xbox и ПК. Часы должны стать частью коллекционного издания.
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