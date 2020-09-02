Beyerdynamic представила 3-е поколение топовых наушников T1 и T5

Компания Beyerdynamic выпустила свои флагманские высококачественные наушники T1 и T5 третьего поколения.

Обе модели практически идентичны, но T1 имеет открытую конструкцию для более естественного звука и спину из нержавеющей стали, тогда как T5 имеет закрытую конструкцию для лучшей шумоизоляции и алюминий для снижения веса.

Наушники имеют сертификат Hi-Res Audio с заявленной частотой от 5 Гц до 50 000 Гц. Драйверы имеют номинальный импеданс 32 Ом, а чувствительность - 100 дБ SPL / 1 мВт . Это означает, что драйверы эффективны и будут работать на мобильных устройствах, а усилитель поможет максимально раскрыть их потенциал.

Beyerdynamic T1 и T5 весят 360 грамм и поставляются в комплекте с жестким футляром для переноски и съемным плетеным съемным кабелем длиной 3 метра за $ 1000.