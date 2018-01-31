Безрамочный Alcatel 5 показали на пресс-рендерах

В сети появились пресс-рендеры и подробные характеристики смартфона Alcatel 5, который изначально был анонсирован компанией TCL на выставке CES 2018. Итак, новинку оснастили 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной фронтальной камерой 13+5 Мп и одинарной основной камерой на 12 Мп, восьмиядерным процессором Mediatek MT6750, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3000 мАч, портом USB Type-C и поддержкой распознавания пользователя по лицу. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.0 Oreo. Цена Alcatel 5 в Европе составит 230 евро.