Безрамочный Asus Zenfone 5 представлен официальный

2018-02-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Asus Zenfone 5 ; [196]
Как и ожидалось, компания ASUS представила в рамках выставки MWC 2018 смартфон Zenfone 5, который получил модный безрамочный дизайн. Аппарат также оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2264:1080 пикселей, защитным стеклом Gorilla Glass с закругленными краями (2.5D) и 95,4% охватом цветового пространства NTSC, процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 и 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 12 Мп двойной основной камерой, 8 Мп фронтальной камерой, двумя громкоговорителями и звуковой подсистемой с поддержкой представления 192 кГц/24 бита и DTS Headphone:X (объемный звук 7.1), а также аккумулятором на 3300 мАч. В качестве операционной системы используется Android 8 Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.


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