Безрамочный HTC Desire 12 Plus получит процессор Snapdragon 450

Профильное издание AndroidHeadlines поделилось подробными характеристиками смартфона HTC Desire 12 Plus, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат оснастят 5,99-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумулятором на 2965 мАч c быстрой зарядкой Qualcomm Quick 3.0. Габариты устройства составят 158,24:76,54:8,39 мм, а вес – 155,01 грамма. Судя по характеристикам, перед нами самый обычный смартфон среднего уровня с безрамочным дизайном.