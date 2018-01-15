Безрамочный HTC U11 EYEs представлен официально

Как и ожидалось, компания HTC сегодня представила смартфон среднего уровня HTC U11 EYEs, который получил безрамочный дизайн и фирменную сенсорную кромку Edge Sense. Новинку также оснастили 6-дюймовым Super LCD3-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной фронтальной камерой 5+5 Мп, 12-Мп основную камеру UltraPixel 3, чипсетом Qualcomm Snapdragon 652, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3930 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, портом USB Type-C, а также защитой от воды и пыли.

В качестве операционной системы здесь используется Android 7.1.2 Nougat с оболочкой HTC Sense UI. Отметим, что искатель утечек Эван Бласс рассекретил те же самые спецификации устройства еще несколько дней назад. Продажи HTC U11 EYEs начнутся 1 февраля по цене около 504 долларов.