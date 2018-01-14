Безрамочный LG G7 показался на первом рендере

Ресурс TigerMobiles поделился первым рендером флагманского смартфона LG G7, официальный выход которого должен состояться весной. По мнению авторов издания bgr.com, изображённый на рендере аппарат имеет оптимальное соотношение площади экрана и фронтальной панели из всех готовящихся к выходу в этом году смартфонов. Вполне возможно, если учесть, что Samsung Galaxy S9 не получит значительных изменений в дизайне. Что до характеристик LG G7, то ему прочат топовый процессор Snapdragon 845, FullVision OLED-дисплей, а также сдвоенные фронтальную и основную камеры.