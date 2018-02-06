Безрамочный Meizu E3 показался на новых живых фото

Пользователь китайской социальной сети Weibo @liuxijuncool и твиттер-аккаунт Meizu Times опубликовали живые фото смартфона Meizu E3, который еще не был представлен официально. Как и в предыдущих утечках, перед нами экран с соотношением сторон 18:9, вертикально расположенная двойная камера в духе iPhone X, сканер отпечатков пальцев на торце, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и металлический корпус с антеннами в пластиковых полосках. Предполагается, что Meizu E3 дебютирует в марте, а его цена составит около 180 долларов.