Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2S показался на пресс-фото

Компания Xiaomi опубликовала официальное пресс-фото флагманского смартфона Mi Mix 2S, официальный анонс которого состоится 27 марта 2018 года. Судя по изображению, дизайн новинки не сильно изменится по сравнению с предшественником Xiaomi Mi Mix 2. Также отметим отсутствие набившей оскомину «брови» с стиле iPhone X, которую активно приписывали новому смартфону Xiaomi. По предварительным данным, аппарат получит 6,01-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойную 12 Мп камеру с оптическим зумом, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3400 мАч и предустановленную ОС Android 8.0 Oreo.