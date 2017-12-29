Безрамочный смартфон Alcatel 3C будет стоить 120 евро

В сеть утекли подробные характеристики и рендеры смартфона Alcatel 3C, который еще не бы представлен официально. Сведения опубликовал профильный ресурс WinFuture. Судя по изображениям, Alcatel 3C получит безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель. Если верить источнику, Alcatel 3C станет самым доступным безрамочным смартфоном в Европе. Предполагается, что его цена составит около 120 евро.

Также аппарат оснастят 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей), четырехъядерным процессором MediaTek MT8321, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч, поддержку двух SIM -карт, HSPA+, но не LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS. Габариты устройства равны 161:76:7,9 мм, а вес – 168 граммам. Официальный анонс Alcatel 3C состоится на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.