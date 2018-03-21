Безрамочный смартфон Meizu E3 получил двойную камеру

Компания Meizu представила в Китае смартфон Meizu E3, который получил безрамочный дизайн и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Новинку также оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636 , 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной основной камерой, сочетающей 12-Мп Ч/Б сенсор Sony с двойной фазовой системой автофокуса и 20-Мп вспомогательный модуль Sony с 2,5-кратным зумом, 8 Мп фронтальной камерой, поддержкой 4G VoLTE предустановленной ОС Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.3. Смартфон появится в продаже 31 марта по цене 284 и 315 долларов соответственно.