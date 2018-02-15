Безрамочный смартфон Nokia 7+ показался на рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (Evan Blass) (evleaks) поделился очередным инсайдом – на это раз пресс-рендерами смартфона Nokia 7+, который еще не был представлен официально. Представленный на изображении аппарат обращает на себя внимание безрамочным дизайном, двойной камерой ZEISS и сканером отпечатков пальцев на задней панели. По словам источника, смартфон будет работать под управлением «чистой» ОС Android One.

Также Nokia 7+ приписывают 6-дюймовый дисплей разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), 16 Мп фронтальную камеру с оптикой ZEISS, двойную основную камеру 12+13 Мп с оптикой ZEISS и 2-кратным оптическим зумом, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС и порт USB Type-C. Официальный анонс устройства ожидается в конце февраля на выставке MWC 2018.