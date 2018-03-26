Безрамочный смартфон Oppo F7 получил 25 Мп фронтальную камеру

2018-03-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oppo F7; [83]
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo F7, которая получила 25 Мп камеру для селфи. Фронтальная камера поддерживает функцию Beauty 2.0 на базе искусственного интеллекта для улучшения портретов и распознавание лица для разблокировки.

Новинка получила безрамочный дизайн с вырезом на передней панели, 6,23-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16 Мп основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 3400 мАч. Толщина корпуса составляет 7,8 мм, а в качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0. Oppo F7 будет продаваться по цене 340 долларов за версию 4+64 ГБ памяти и 415 долларов за 6+128 ГБ.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Playme P550 TETRA. Комбо видеорегистратор с управлением жестамиОбзор Playme P550 TETRA. Комбо видеорегистратор с управлением жестами
Обзор Modecom MC-833 Volcano Saber. Очень мощноОбзор Modecom MC-833 Volcano Saber. Очень мощно
Обзор Oklick BT-L-100. Беспроводная гарнитура с поддержкой microSDОбзор Oklick BT-L-100. Беспроводная гарнитура с поддержкой microSD
Обзор Hyundai H-RCL210. Стильные часы с радиобудильникомОбзор Hyundai H-RCL210. Стильные часы с радиобудильником
Обзор Rapoo E1050 Black USB. Недорогая беспроводная клавиатураОбзор Rapoo E1050 Black USB. Недорогая беспроводная клавиатура
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. Кру...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. КруКомпания ZTE когда-то была очень крутым производителем мобильных телефонов, который мог спокойно уделать ...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Я...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. ЯСейчас буквально каждый второй обзорщик пишет, что он является ярым фанатом серии, следил за её развитием...
Предварительный обзор Meizu E3. Шикарная...
Предварительный обзор Meizu E3. ШикарнаяИнформации о мобильном телефоне Meizu E3 в сети было предостаточно еще до официального анонса, но тогда н...
Предварительный обзор Logitech G513. Нов...
Предварительный обзор Logitech G513. НовИгровая периферия для многих пользователей является очень важным элементом жизни. Да, не удивляйтесь, нек...
Предварительный обзор Smach Z Pro. Порта...
Предварительный обзор Smach Z Pro. ПортаИграть на современном смартфоне в игры можно, железо позволяет, но сенсорный экран сильно сковывает польз...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильны...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильныТолковых шутеров на современном мобильном рынке практически нет. Есть парочка неплохи поделок, но они «ра...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. Р...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. РБольшинство современных смартфонов выглядят довольно привлекательно, но все они копируют яблочный флагман...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мир...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мирЯ достаточно долго ждал релиза Surviving Mars и надеялся, что разработчики меня удивят. Сама тема колониз...
Предварительный обзор Logitech G560. С п...
Предварительный обзор Logitech G560. С пЯ не устану повторять, что большинство современных продуктов для вашего компьютера создаются с упором на ...
Обзор X-Streamer. Становимся виртуальным...
Обзор X-Streamer. Становимся виртуальнымБольшинство современных геймеров мечтают стать стримерами, это факт. Сидеть целыми днями за компьютером, ...
За Mio можно не беспокоиться...
За Mio можно не беспокоитьсяДиректор по продажам российского представительства компании Mio Алексей Степанов рассказал о том, что про...
Предварительный обзор Huawei Honor 7C. Ш...
Предварительный обзор Huawei Honor 7C. ШКогда-то давно китайские компании удивляли нас высоким уровнем производительности своих смартфонов при до...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor