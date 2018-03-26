Безрамочный смартфон Oppo F7 получил 25 Мп фронтальную камеру

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo F7, которая получила 25 Мп камеру для селфи. Фронтальная камера поддерживает функцию Beauty 2.0 на базе искусственного интеллекта для улучшения портретов и распознавание лица для разблокировки.

Новинка получила безрамочный дизайн с вырезом на передней панели, 6,23-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16 Мп основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 3400 мАч. Толщина корпуса составляет 7,8 мм, а в качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0. Oppo F7 будет продаваться по цене 340 долларов за версию 4+64 ГБ памяти и 415 долларов за 6+128 ГБ.