Безумно красивые OnePlus Watch Cobalt Limited Edition готовы к релизу

Компания OnePlus недавно анонсировала новое специальное издание OnePlus Watch — устройство сначала показали на нескольких постерах, потом инсайдеры заявили, что вскоре устройство отправится в продажу. Теперь бренд официально объявил о выпуске нового Cobalt Limited Edition, правда, пока что только в Китае, и даже объявил цены. В настоящее время новое издание умных часов указано на популярном китайском веб-сайте JD по цене 1599 юаней, то есть примерно 250 долларов США, а старт продаж намечен на 17 мая 2021 года. Эта цена почти на 60 процентов выше, чем у базового классического варианта умных часов, который в Китае стоит 999 юаней (примерно 155 долларов США). При этом, никаких дополнительных функций или особенностей данные часы не предоставляют по сравнению с оригинальными, это абсолютно тот же гаджет.

Подобно классическому изданию, OnePlus Watch Cobalt Edition также собраны в корпусе из нержавеющей стали 316L, но рамка корпуса выполнена не из металла, как в оригинальном варианте, а из кобальта. Впрочем, конечно, кобальт явно не является драгоценным металлом, так что назвать этот декоративный элемент крайне важным мы не можем. Ещё одно нововведение — крышка из сапфирового стекла, окруженная круглым циферблатом золотого цвета. К сожалению, производитель не сообщает данные о том, когда именно эти часы попадут на наш рынок, но никто не мешает заказать носимую электронику из Китая — часы весят мало, так что стоимость доставки будет достаточно низкая.