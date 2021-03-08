Biostar анонсировала видеокарту Radeon RX 6700 XT Extreme Gaming

Biostar в числе первых кто представил свой вариант видеокарты Radeon RX 6700 XT. Biostar Radeon RX 6700 XT Extreme Gaming поставляется с заводским разгоном до 2,6 МГц. Базовая частота составляет 2330 МГц, в игровом режиме частота увеличивается до 2433 МГц. Видеокарта Biostar Radeon RX 6700 XT Extreme Gaming сохраняет эталонный дизайн охлаждения. Кожух скрывает массивный радиатор. Конструкция с двумя вентиляторами обеспечивает низкие температуры даже при максимальной нагрузке. Новинка оснащена полным набором игровым функций от AMD и обеспечивает стабильный, высокий FPS в современных играх.

Когда выйдет на рынок видеокарта Biostar Radeon RX 6700 XT Extreme Gaming производитель не сообщает.