BitFenix ​​выпускает корпус Fujin и блок питания Vision Series

На Computex, Bitfenix показали много полезной периферии, но их основное внимание уделяется новому корпусу получивший название Fujin, который имеет элементы RGB освещения, пространство для жидкостного охлаждения и закаленное стекло. Также новая серия блоков питания под названием Vision.

Fujin нацелен на то, чтобы быть идеальным корпусом из закаленного стекла с максимально возможным воздушным потоком, и, конечно же, элементами RGB освещения. При охлаждении использовании СВО вы можете получить очень красивую сборку, он также совместим для установки 360 и 280 мм радиаторов. Bitfenix сделал возможным незаметной и легкой прокладки проводов.Корпус будет продаваться за 69 € -79 $. Дата поставки неизвестна.

Также новинкой является их Vision, PSU сертифицированная Titanium, от 650 до 1500 Вт. PSU получит специальный PWM FDB Fan и bvttn сертификацию Cybernetics (ETA и LAMBDA) для достижения наилучшей производительности.На фотографиях вы также можете видеть, новые адресуемые вентиляторы с 10 светодиодами которые имеют размеры 120 и 140 мм, и совместимы с Aura Sync и RGB лентами.