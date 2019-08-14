Bitfenix улучшил дизайн корпуса Nova

Производитель корпусов BitFenix представила новый вариант Nova. Поскольку, оригинальная Nova вышла на рынок в 2015 году. Спустя два года компания представила версию с боковой панелью из закаленного стекла, Nova Mesh.

Новая Nova Mesh поставляется на рынок в двух вариантах: один с закрытой стальной боковой панелью и один со стеклянным окном. Обе версии доступны в черном или белом цвете. В дополнение к наличию окна, версия TG также оснащена 120-мм RGB задним вентилятором в качестве дополнения к черному впускному вентилятору спереди.

Nova Mesh может вместить два 3,5-дюймовых жестких диска; места для этого также можно использовать для небольших 2,5-дюймовых дисков, можно разместить максимум пять моделей. В внутреннем пространстве предусмотрено место для материнских плат e-atx шириной до 272 миллиметров.

Что касается охлаждения, впереди есть место для трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов. Можно разместить две 120-мм модели сверху и один 12-сантиметровый вентилятор сзади. Процессорные кулеры не должны превышать 160 мм в высоту; в качестве альтернативы есть место для радиатора 360 мм, при условии, что он не слишком толстый. Видеокарты умещаются длиной до 34 см.

Ввод / вывод в верхней части корпуса состоит из двух разъемов USB 3.0, наушников и микрофона, кнопки питания и кнопки сброса. Пылевой фильтр расположен за сетчатой передней панелью, а также сверху и снизу блока питания.