Apple может выпустить MacBook Pro на M6 уже в конце 2026-го

Первые признаки более раннего, чем ожидалось, запуска процессора Apple M6 инсайдеры из индустрии связывают с якобы ускоренным циклом массового производства OLED-панелей Samsung Display формата 8.6G. Эти передовые панели с двойным слоем могут дебютировать в радикально переработанной линейке MacBook Pro. И, по словам весьма авторитетных источников, в 2026 году, с возможным сдвигом на следующий год, руководство компании Apple выпустит целую серию различных новинок. В первой половине года, например, стоит ожидать выход MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов, а также процессорами M5 Max или M5 Pro.

Но и грядущие устройства на базе M6, по слухам, также запланированы к выпуску в 2026 году — вероятно, ближе к концу текущего года компания выпустит базовые модели чипов нового поколения. И хотя такой плотный график выглядит маловероятным, стоит напомнить, что между M3 и M4 был всего 5-месячный разрыв в релизах, то есть на самом деле компания таким образом ранее уже поступала. Кроме того, если окно релиза MacBook Pro с OLED-экранами сдвинется на 2027 год, процессоры M6 могут найти применение в новой волне планшетов iPad Pro, которые в последнее время получают исключительно минорные апдейты без изменений в плане дизайна, функций или чего-либо ещё. Компания просто обновляет процессор, делая систему более производительной и энергоэффективной, и большинству пользователей на самом деле этого вполне достаточно, чтобы отдать деньги за новый флагман.
