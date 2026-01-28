Apple может выпустить MacBook Pro на M6 уже в конце 2026-го

Но и грядущие устройства на базе M6, по слухам, также запланированы к выпуску в 2026 году — вероятно, ближе к концу текущего года компания выпустит базовые модели чипов нового поколения. И хотя такой плотный график выглядит маловероятным, стоит напомнить, что между M3 и M4 был всего 5-месячный разрыв в релизах, то есть на самом деле компания таким образом ранее уже поступала. Кроме того, если окно релиза MacBook Pro с OLED-экранами сдвинется на 2027 год, процессоры M6 могут найти применение в новой волне планшетов iPad Pro, которые в последнее время получают исключительно минорные апдейты без изменений в плане дизайна, функций или чего-либо ещё. Компания просто обновляет процессор, делая систему более производительной и энергоэффективной, и большинству пользователей на самом деле этого вполне достаточно, чтобы отдать деньги за новый флагман.