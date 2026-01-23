Представлен 16-дюймовый ноутбук ASUS ExpertBook B3 G2

Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью ExpertBook B3 G2, которая представлена в 14- и 16-дюймовых вариантах. Новинки характеризуются чипами AMD вплоть до 12-ядерного процессора Ryzen AI 9 HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, производительным графическим адаптером Radeon 890 и встроенным NPU мощностью до 55 TOPS, до 96 ГБ ОЗУ DDR5, двумя твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe 4.0 суммарной вместимостью до 3 ТБ, антибликовыми экранами с разрешением до 2,5K, кадровой частотой до 144 Гц, корпусом массой 1,41 кг, шарниром с раскрытием экрана на 180°, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, комплексом безопасности по стандарту NIST SP 800-193, восстановлением BIOS с помощью двух микросхем ПЗУ и защитой данным TPM 2.0. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

