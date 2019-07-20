Black Shark 2 Pro и его функции

Не исключено, что производитель лишь установит новый процессор и, возможно, увеличит объем памяти.Xiaomi также выпустила улучшенный вариант оригинального Black Shark, получивший название Black Shark Helo. Это был первый в мире смартфон с 10 ГБ оперативной памяти. Помимо этого, он получил увеличенный экран, стереодинамики, более эффективную систему охлаждения и переработанный дизайн. Производитель лишь объявил, что в нём будет установлен новый процессор Snapdragon 855 Plus от Qualcomm. Напомним, что от обычного Snapdragon 855 чипсет отличается увеличенной частотой и возросшей на 15% мощностью графической подсистемы Adreno 640.О стоимости новинки пока неизвестно.