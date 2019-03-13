Black Shark 2 оснащен аккумулятором с увеличенной производительностью

Black Shark, бренд игровых смартфонов, поддерживаемый Xiaomi , готов запустить свой третий смартфон - Black Shark 2 в Китае 18 марта. На сегодняшний день компания выпустила два телефона - Black Shark и Black Shark Helo.

Для игровых смартфонов одним из важнейших факторов является время автономной работы, и компания разрабатывает новое решение для будущего смартфона. Это увеличит производительность зарядки и разрядки на 60 % благодаря оптимизированной химической системе батареи и настройке алгоритма зарядки и Новинка имеет Snapdragon 855 и конфигурацию памяти 8 ГБ + 128 ГБ. Также существует модель с 12 ГБ ОЗУ на борту, которая была замечена на Geekbench пару дней назад. Телефон будет оснащен дисплеем с разрешением экрана 2340 x 1080 пикселей и поддержкой 27 Вт быстрой зарядкой, такую же, как Xiaomi Mi 9.