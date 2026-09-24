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Представлены смартфоны серии Xiaomi 18 Pro

Новые Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max сегодня вышли в Китае. Самое интересное, что смартфоны получили более гибкую реализацию технологии аппаратной защиты экрана от посторонних взглядов, впервые представленной в этом году в Samsung Galaxy S26 Ultra. Например, если активировать защиту для определённого приложения, она будет работать не только при открытии самого приложения, но и для его уведомлений, плавающих окон и режима разделения экрана. При этом остальная часть дисплея продолжит работать без ограничений. Система также поддерживает активацию с учётом местоположения. Например, можно настроить автоматическое включение режима при прибытии на работу и отключение после возвращения домой. Предусмотрены и интеллектуальные сценарии, при которых система распознаёт такие места, как аэропорты или лифты. Кроме того, фронтальная камера может обнаруживать людей, пытающихся заглянуть в экран, после чего смартфон предложит активировать режим защиты от посторонних взглядов.

Кроме того, новинки сохранили дополнительные экраны на задней панели, обзавелись сразу двумя камерами на 200 Мп и используют оба новых процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Модели отличаются размерами дисплеев — Xiaomi 18 Pro получил экран диагональю 6,4 дюйма, а Xiaomi 18 Pro Max — 6,9 дюйма. Ёмкость аккумулятора также различается и составляет 7000 мАч и 8500 мАч соответственно, при этом в обоих случаях используется аккумулятор с высоким содержанием кремния — 32%.
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