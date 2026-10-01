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Huawei Mate 90 RS распродан сразу после начала продаж

Китайские источники сообщают, что премиальный смартфон Huawei Mate 90 RS Extraordinary Master, который стоит в Китае почти 2000 долларов, был распродан сразу после начала продаж. Новинки нет в наличие ни на официальном сайте Huawei, ни на крупных торговых площадках. Насколько большой была стартовая партия, не уточняется.

Напомним, что смартфон оснащается корпусом из титана с задней крышкой из динамического решётчатого стекла, толщиной 8,4 мм и массой 248 граммов, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2848:1320 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Kunlun Glass, фирменным процессором Kirin 9050 Pro, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ флеш-памяти, основной камерой на 50 Мп (объектив с диафрагмой f/1.4–f/4.0), 40 Мп (сверхширик) и 200 Мп (телефото с диафрагмой f/2.6), батареей ёмкостью 6800 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной, 18 Вт-обратной проводной и обратной беспроводной зарядок, боковым сканером отпечатков пальцев и защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.
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