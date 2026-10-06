HONOR Play20C с дополнительным экраном оценили в 115 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play20C, главной особенностью которой стал 2-дюймовый дополнительный сенсорный экран на тыльной панели для уведомлений и селфи. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1576 пикселей и частотой обновления 90 Гц, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, однокристальной системой Unisoc T615 и T610 в зависимости от версии, 3 или 4 ГБ оперативной и 128 ГБ, 64 ГБ или 32 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, а также черной, зеленой и золотистой расцветками корпуса. Цена смартфона на глобальном рынке составила 115 долларов.