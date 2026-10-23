Epic Games выиграла в суде у Apple

Компания Epic Games одержала очередную победу в судебном противостоянии с Apple, на этот раз в Австралии. Конфликт начался после того, как Epic Games попыталась внедрить в Fortnite альтернативную систему оплаты для устройств от компании Apple — в результате игру удалили из App Store и начались судебные разбирательства. Первую победу Epic Games одержала в прошлом году, когда австралийский суд признал, что Apple и Google нарушили местное антимонопольное законодательство. Да, Google тоже оказалась втянута в конфликт, так как обе компании удалили Fortnite из своих магазинов приложений из-за использования альтернативной оплаты внутриигровой валюты V-Bucks. Позднее игра вернулась в магазины приложений в нескольких регионах, но не в Австралии. Теперь Федеральный суд Австралии вынес новое решение, которое стало ещё одной крупной победой Epic Games и пользователей iPhone.

С 1 марта 2027 года Apple обязана разрешить работу сторонних магазинов приложений и установку программ в обход официального App Store. Компания также должна предоставить возможность использовать альтернативные способы оплаты, включая ссылки на внешние платёжные системы. Кроме того, Apple предстоит ограничить комиссии за альтернативные способы распространения приложений и проведения платежей, а также устранить другие препятствия для конкурентов. В их числе — открытие доступа к API, необходимым для работы сторонних магазинов. Сама Apple, конечно, с этим не согласна.