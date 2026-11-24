Смартфон OPPO Reno 17 F 5G засветился в сети

В базе данных сингапурского регулятора IMDA появилось упоминание смартфона OPPO Reno 17 F 5G, который еще не был представлен официально. Технические характеристики устройства не указываются, но появление в базе ведомства говорит о скором глобальном релизе.

Напомним, что несколько дней назад был выпущен смартфон OPPO Reno17 с 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2624:1208 пикселей, частотой обновления 60, 90 и 120 Гц, типичной яркостью 800 нит и пиковой 1800 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (двухосевая оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (80-мм телеобъектив и OIS), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP69K.