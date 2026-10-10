Официально: iQOO Neo 12 получит батарею на 9000 мАч

Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Neo 12, который будет представлен уже в этом месяце. Производитель подтвердил наличие OLED-экрана на технологии pTSF с разрешением 2K и кадровой частотой 185 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, активной системы охлаждения Ice Dome, фирменного игрового чипа iQOO Q3, батареи Blue Ocean ёмкостью 9000 мАч с кремний-углеродным анодом пятого поколения и плотностью энергии 916 Втч/л.

Напомним, что предыдущее поколение в лице iQOO Neo 11 оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовым экраном 8T LTPO с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и антибликовой плёнкой AR, фирменным независимым графическим чипом Q2, ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и флеш-памятью UFS 4.1, системой жидкостного охлаждения 8K Ice Dome VC с площадью рассеивания 8000 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, рамой из алюминиевого сплава аэрокосмического класса с пескоструйной обработкой, стеклянной тыльной панелью, 3D-ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, симметричными стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.