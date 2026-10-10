Официально: iQOO Neo 12 получит батарею на 9000 мАч

Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Neo 12, который будет представлен уже в этом месяце. Производитель подтвердил наличие OLED-экрана на технологии pTSF с разрешением 2K и кадровой частотой 185 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, активной системы охлаждения Ice Dome, фирменного игрового чипа iQOO Q3, батареи Blue Ocean ёмкостью 9000 мАч с кремний-углеродным анодом пятого поколения и плотностью энергии 916 Втч/л.

Напомним, что предыдущее поколение в лице iQOO Neo 11 оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовым экраном 8T LTPO с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и антибликовой плёнкой AR, фирменным независимым графическим чипом Q2, ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и флеш-памятью UFS 4.1, системой жидкостного охлаждения 8K Ice Dome VC с площадью рассеивания 8000 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, рамой из алюминиевого сплава аэрокосмического класса с пескоструйной обработкой, стеклянной тыльной панелью, 3D-ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, симметричными стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

Redmi Note 17 Pro Max получит батарею на 10000 мАч …
Компания Xiaomi объявила, что глобальная презентация смартфонов серии Redmi Note 17 пройдет 27 августа. В…
Телефон Nokia 300 Charge с АКБ на 3500 мАч оценили в 35 долл…
Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью Nokia 300 Charge, которая может похвастать…
Samsung представила новую камеру на 200 Мп…
Samsung официально представила новый 200-мегапиксельный сенсор для смартфонов ISOCELL HPC. Главным нововв…
Apple вновь попала под прицел регуляторов…
Система App Tracking Transparency появилась в iOS 14.5 и существенно изменила подход к отслеживанию польз…
Официально: POCO F9 Pro получит новый процессор …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфонах серии POCO F9, которые будут представлены уже 1 с…
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra не получил испарительную камер…
Компании Samsung удалось выпустить крайне интересный смартфон — толщина корпуса Galaxy Z Fold 8 Ultra в р…
iQOO запустила технологический чемпионат «Смарт Кон» с призо…
Бренд смартфонов iQOO объявил о старте первого технологического чемпионата «Смарт Кон» для молодежи Росси…
Honor Magic 9 получит камеру с 3-осевой стабилизацией изобра…
Arri и Honor в скором времени продемонстрируют результаты партнерства — это принесёт бренду узнаваемость…
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 МпОбзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 Мп
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor