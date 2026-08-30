Как заказать разработку мобильного приложения: выбор подрядчика и договор

Между решением «нам нужно приложение» и подписанным договором лежит шесть шагов: сформулировать бизнес-задачу и метрику успеха, собрать короткий бриф, отобрать пять-семь подрядчиков по портфолио в вашей нише, провести созвоны и сократить список до трёх, получить сопоставимые коммерческие предложения на одинаковом объёме, проверить договор в части прав на код, аккаунтов и приёмки.
От первого письма до подписания обычно проходит три-шесть недель. Это нормальный срок, который окупается на дистанции: ошибка в выборе подрядчика стоит дороже, чем месяц на его поиск. Ниже — что делать на каждом шаге, если вы собираетесь заказать разработку мобильного приложения впервые и не хотите разбираться в этом задним числом.
Готовое ТЗ не требуется — его вам помогут написать. Но без ответов на эти вопросы разговор будет пустым.
Какую бизнес-задачу решает приложение. Не «у конкурентов есть», а «хотим сократить долю заказов через колл-центр» или «нужен канал повторных продаж».
Что должно измениться и на сколько. Выручка, средний чек, удержание, скорость обработки заявки, объём ручной работы. Эта метрика потом определит, какие функции войдут в первый релиз, а какие уйдут в бэклог.
Кто пользователи. Конкретно: не «женщины 25–45», а «мама, которая заказывает вечером с телефона, пока ребёнок спит», или «курьер, который работает в полях с нестабильным интернетом».
Что уже есть. Сайт, учётная система, CRM, программа лояльности, база клиентов. Всё это придётся связывать с приложением, и на интеграции нередко уходит половина бюджета.
Бюджетный ориентир и срок. Называть вилку не стыдно и не вредно — это экономит время обеим сторонам. Подрядчик, который услышал цифру и мгновенно подогнал под неё смету без разбора задачи, отсеется на следующем шаге.
Кто принимает решения. Один человек с правом финального «да». Проекты, где требования правят трое, срываются по срокам чаще всего.
Отраслевые рейтинги и каталоги. Рейтинг Рунета, Tagline, CMS Magazine, Workspace. Читать их нужно правильно: смотреть не общее место, а профильную номинацию и живые проекты в вашей нише. Позиция отражает в том числе активность компании в самом рейтинге, а не только качество работы.
Портфолио конкурентов. Скачайте приложения игроков вашего рынка, найдите разработчика в описании или в кейсах студий. Опыт в вашей отрасли ценнее общего: команда, которая уже связывала приложение с лабораторной системой или с учётной системой в рознице, сэкономит вам месяц на погружение в контекст.
Профессиональные площадки. Хабр, профильные Telegram-каналы, конференции. Компании, публикующие технические разборы, обычно готовы отвечать за сказанное.
Рекомендации. Самый надёжный канал, но проверяйте, что проект был сопоставим по масштабу. Хорошая студия для лендинга не обязательно потянет продукт с интеграциями.
Аккредитация Минцифры — формальный, но полезный фильтр: подтверждает, что перед вами IT-компания, а не посредник.
Формат
Плюсы
Минусы
Кому подходит
Студия под ключ
Полная команда, ответственность за результат
Дороже фриланса
Большинству: продукт нужен, своей команды нет
Фрилансеры
Дёшево
Нет тестирования, аналитики, менеджмента
Простые задачи, точечные доработки
Аутстафф
Гибкость, люди в вашем управлении
Нужен свой руководитель проекта
Есть внутренняя техническая экспертиза
Своя команда
Полный контроль, знания остаются внутри
Найм 3–6 месяцев, постоянный ФОТ
Продукт — ядро бизнеса на годы
Схема, которая часто работает лучше всего: первый релиз делает студия, параллельно вы нанимаете одного-двух своих разработчиков, которые входят в проект и потом подхватывают развитие.
Известные студии. Больше десяти лет на рынке, федеральные бренды в портфолио, верхние строчки рейтингов. Работают с проектами от нескольких миллионов; небольшой заказ им неинтересен, и вы это почувствуете уже по скорости ответа на заявку.
Средние компании. Пять–десять лет, смешанное портфолио от крупных клиентов до средних проектов. Основная масса рынка и оптимальный выбор для большинства задач: экспертиза есть, ценник адекватный, ваш проект будет для команды заметным.
Молодые студии. До пяти лет, набирают портфолио, берутся почти за всё. Списывать со счетов не стоит — в маленькой команде часто работают специалисты, ушедшие из крупных студий. Но проверять их нужно тщательнее, а объём соизмерять с рисками.
Практическое следствие для чтения рейтингов: при бюджете до пары миллионов верхние строчки не для вас, нижние рискованны. Смотрите середину списка и профильную номинацию.
Развилка, которую полезно пройти до сравнения смет.
Типовое решение — приложение, собранное из готовых модулей и настроенное под ваш бренд. Каталог, корзина, оплата, личный кабинет, push уже есть; вам достаются оформление, настройка и интеграции. Дешевле и быстрее, подходит небольшой рознице, доставке, салонам. Ограничения: меньше свободы в логике, часть решений зависит от платформы поставщика. Отдельно выясните, что происходит с приложением, если вы перестанете платить подписку, и остаётся ли у вас код.
Разработка с нуля нужна, когда бизнес-логика нестандартная, есть глубокие интеграции с вашими системами или продукт — ядро бизнеса, а не витрина. Дороже и дольше, но результат полностью ваш и масштабируется без оглядки на чужие ограничения.
Ошибка — сравнивать смету типового решения со сметой кастомной разработки напрямую. Это разные продукты, и разница в цене отражает разницу в свободе, а не в качестве.
Хороший подрядчик сам задаёт больше вопросов, чем отвечает. Но эти двенадцать стоит задать вам.
По последнему пункту: соглашаются не все, и это может быть связано с соглашением о неразглашении. Но если студия не может дать ни одного контакта из десятков заявленных проектов — это сигнал.
Главная проблема сравнения в том, что предложения приходят на разный объём работ и потому несопоставимы. Разброс в пять-десять раз означает не разницу в жадности, а разницу в том, что каждый заложил.
Дайте всем одинаковые вводные. Идеально — одно ТЗ, полученное на отдельном этапе аналитики. Минимум — одинаковый бриф со списком функций.
Требуйте разбивку. Часы по ролям и этапам. Норма загрузки разработчика — 120–140 часов в месяц: из этого проверяется, сходится ли заявленная команда с заявленным сроком.
Проверьте структуру бюджета. Здоровое распределение: аналитика 10–15%, дизайн 15–25%, разработка 50–60%, тестирование 10–15%, менеджмент 10–15%. Если разработка съела 90%, остальное просто не заложено.
Сверьте состав ролей. Обязательны менеджер, аналитик, дизайнер, мобильные разработчики, серверный разработчик, тестировщик. Строка «разработчик, 600 часов» и больше ничего — это будущие доплаты.
Посмотрите на резерв. 10–15% — норма и признак честности. Ноль — риски переложены на вас. Тридцать и больше — завышение.
Разберите одну функцию. Попросите каждого расписать на задачи, например, оплату заказа. Сразу видно, кто погрузился в вашу задачу, а кто прислал шаблон.
Реалистичная разница между адекватными предложениями — до 30%. Если одно вдвое дешевле двух других, ищите, чего в нём нет.
Фиксированная стоимость. Вы знаете сумму заранее, подрядчик несёт риск переработок и потому закладывает в смету запас 20–40%. Подходит при понятном объёме и согласованном ТЗ.
Оплата за фактическое время. Фиксируются ставки ролей, объём можно менять по ходу. Прозрачно и гибко, но итоговая сумма заранее неизвестна. Логично для продуктовой разработки и длинных проектов, где фикс невыгоден обеим сторонам.
Абонентская схема. Вы резервируете определённое число часов команды в месяц по фиксированной ставке; невыработанные часы обычно переносятся, перерасход оплачивается отдельно. Формат для периода после релиза, когда задачи есть всегда, но поток нестабильный.
Практичный компромисс для первого проекта: аналитика и первый релиз по фиксу, развитие после релиза — по абонентской схеме или по фактическому времени. Оплата всей суммы вперёд — не практика рынка, а повод насторожиться; норма — аванс и оплата по закрытым этапам.
Раздел, который обсуждают реже всего, а он определяет, останетесь ли вы владельцем продукта.
Исходный код. Передаётся по акту вместе с репозиторием и историей изменений. В договоре должно быть указано, что исключительные права переходят заказчику. Формулировка «предоставляется лицензия на использование» означает, что код не ваш.
Аккаунты в магазинах. Оформляются на ваше юрлицо, подрядчику выдаётся доступ. Если аккаунт оформлен на студию, при смене подрядчика вы теряете приложение вместе со всеми установками, отзывами и рейтингом — а это годы накопленного актива.
Ключи подписи и сертификаты. Хранятся у вас. Без них другая команда не сможет выпустить обновление вашего же приложения.
Серверы и домены. На вашу компанию, с доступами у вас.
Дизайн-макеты. Исходные файлы, а не экспортированные картинки.
Документация. Описание архитектуры, спецификации API, инструкции по сборке и развёртыванию. Без них следующая команда потратит месяц на разбор.
Данные пользователей. Кто является оператором персональных данных, где они хранятся, что происходит при расторжении договора.
Требуйте это с первого дня независимо от стека и формата работы. Зависимость от подрядчика создаёт не технология, а отсутствие доступов и документации.
Критерии оговариваются до начала работ, а не на финише.
От первого письма до договора обычно три-шесть недель: неделя на отбор и созвоны, две-три на подготовку предложений, ещё неделя-полторы на согласование договора.
Нет. Достаточно бизнес-задачи, понимания аудитории и списка систем, с которыми приложение должно работать. ТЗ подрядчик готовит на этапе аналитики, часто отдельным договором.
Оптимально три. Один не даёт точки сравнения, семь превращают выбор в отдельный проект.
Да, это стандартная практика: аванс, затем оплата по закрытым этапам. Полная предоплата — редкость и повод задать вопросы.
Начните с аудита кода: новая команда оценивает состояние проекта, архитектуру и объём технического долга. По итогам становится ясно, дешевле развивать существующее или переписать.
Нет. Разработка давно распределённая, география влияет разве что на удобство часовых поясов. Важнее опыт в вашей нише и прозрачность процессов.
Зафиксируйте нарушение сроков письменно со ссылкой на договор и запросите статус по каждому модулю. Параллельно проверьте, есть ли у вас доступ к репозиторию и аккаунтам, — если нет, это первоочередная задача. Именно поэтому доступы оформляются на заказчика в начале проекта, а не по его завершении.