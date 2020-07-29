Black Shark 3S будет работать с мышкой и клавиатурой

В последнее время производители смартфонов стали все чаще делать упор на возможности своих смартфонов взаимодействовать с мышкой и клавиатурой, особенно когда речь касается устройств игрового направления. Ведь пользователь получает возможность играть в игры, к примеру, без дополнительных эмуляторов и прочих штук. Такую функцию получил смартфон Black Shark 3S, который даст вам возможность просто подключить мышку с клавиатурой и передать изображение на экран компьютера. Кроме того, вы можете передавать экран на ноутбук, что тоже крайне удобно. Это позволит с большим комфортом работать со смартфоном или даже играть в современные игры вроде шутеров. Отличная новость для тех, кто много играет или работать со смартфоном, но хочет получить больше комфорта.