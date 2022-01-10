BlackBerry 5G с клавиатурой будет выпущен в этом году

Компания столкнулась с различными задержками, которые не позволили ей выпустить первый телефон BlackBerry с поддержкой 5G в 2021 году. Телефоны BlackBerry, выпущенные под брендом TCL в период с 2016 по 2018 год, поставлялись с ОС Android. Для тех, кто не знает, срок действия лицензионного соглашения истек в 2020 году. Похоже, что предстоящий телефон BlackBerry 5G может работать на ОС Android 12. Ожидается, что он будет выпущен на нескольких рынках, таких как Северная Америка, Европа и Азия. Сообщается, что компания работает с Foxconn FIH Mobile над разработкой первого телефона BlackBerry с поддержкой 5G.