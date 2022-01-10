BlackBerry 5G с клавиатурой будет выпущен в этом году

В августе 2020 года Onward Mobility, компания имеющая лицензию на выпуск телефонов под брендом BlackBerry, сообщила что в 2021 году она выпустит новые и инновационные телефоны BlackBerry 5G, но этого не произошло. Когда BlackBerry выпустила официальное подтверждение о прекращении поддержки телефонов BlackBerry под управлением ОС BB10, люди предположили, что бренд BlackBerry мертв. В сообщении Onward Mobility говорится, что 2021 год был настолько сложным для компании, что она не смогла выпустить новый телефон.

Компания столкнулась с различными задержками, которые не позволили ей выпустить первый телефон BlackBerry с поддержкой 5G в 2021 году. Телефоны BlackBerry, выпущенные под брендом TCL в период с 2016 по 2018 год, поставлялись с ОС Android. Для тех, кто не знает, срок действия лицензионного соглашения истек в 2020 году. Похоже, что предстоящий телефон BlackBerry 5G может работать на ОС Android 12. Ожидается, что он будет выпущен на нескольких рынках, таких как Северная Америка, Европа и Азия. Сообщается, что компания работает с Foxconn FIH Mobile над разработкой первого телефона BlackBerry с поддержкой 5G.
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