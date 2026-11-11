HONOR готовит смартфон с широкоформатным экраном

В последние недели появились сообщения о том, что Oppo, vivo, Xiaomi и даже OnePlus разрабатывают смартфоны с широкоформатными дисплеями. Теперь стало известно, что к этому направлению может присоединиться ещё один крупный китайский производитель — HONOR. По данным инсайдера Digital Chat Station, компания работает над новым смартфоном с экраном диагональю 6,39 дюйма и нестандартным широким соотношением сторон. Скорее всего, речь идёт о соотношении сторон 16:9, так как другие компании ранее этот формат уже использовали и добились неплохих успехов на самом деле. Согласно утечке, ранний инженерный образец смартфона оснащён процессором Snapdragon, но на данный момент конкретная модель пока не раскрывается.

Основная камера устройства, как утверждается, получит сразу три модуля, среди которых главный датчик на 200 Мп и перископический телеобъектив. Также смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью не менее 8000 мАч. Примечательно, что ранее аналогичная утечка о первом широкоформатном моноблочном смартфоне Oppo также указывала на аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Вероятно, производители стараются за счёт нового форм-фактора устройства интегрировать более ёмкие аккумуляторные батареи. Это может привлечь внимание покупателя, который сомневается о покупке, но на фоне длительного времени автономной работы может передумать. При этом сама компания новости о релизе данного устройства никак не комментирует, так что стоит дождаться анонса.
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