HONOR готовит смартфон с широкоформатным экраном

Основная камера устройства, как утверждается, получит сразу три модуля, среди которых главный датчик на 200 Мп и перископический телеобъектив. Также смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью не менее 8000 мАч. Примечательно, что ранее аналогичная утечка о первом широкоформатном моноблочном смартфоне Oppo также указывала на аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Вероятно, производители стараются за счёт нового форм-фактора устройства интегрировать более ёмкие аккумуляторные батареи. Это может привлечь внимание покупателя, который сомневается о покупке, но на фоне длительного времени автономной работы может передумать. При этом сама компания новости о релизе данного устройства никак не комментирует, так что стоит дождаться анонса.