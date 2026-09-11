Инсайдер раскрыл характеристики HONOR Magic9

Компания HONOR недавно показала дизайн будущей серии Magic9, но не раскрыла характеристики смартфонов. А теперь источник сообщает о сразу трёх устройствах из данной линейки — базовом Magic9, Magic9 Pro Max и Magic9 Super Edition. По словам инсайдера, вся серия HONOR Magic9 получит одинаковый дизайн основной камеры, который компания уже продемонстрировала на официальных изображениях. При этом HONOR Magic9 Super Edition оснастят 6,8-дюймовым дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Основная камера смартфона будет использовать сенсор на 200 Мп, а также дополнительные датчики на 12 и 50 Мп. При этом камера якобы не получит маркировку ARRI. Главной особенностью Super Edition станет аккумулятор ёмкостью 11000 мАч. Также смартфону приписывают процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, встроенный вентилятор для охлаждения, корпус из стекловолокна и одиночную фронтальную камеру.

А HONOR Magic9 якобы получит 6,37-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Основная камера будет состоять из двух сенсоров на 200 Мп, разработанных совместно с ARRI. За производительность будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5, а на передней панели разместится 3D-камера. Наконец, HONOR Magic9 Pro Max, согласно утечке, получит 6,8-дюймовый дисплей и металлический корпус. Смартфон оснастят двумя основными камерами на 200 Мп, а фронтальная камера с сенсором формата 1:1 будет дополнена 3D-камерой ToF. За производительность якобы будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme, а ёмкость аккумулятора составит 8800 мАч.