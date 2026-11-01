HONOR Win 2 Delta Force стал доступен для предзаказа

Компания HONOR начала принимать китайские предзаказы на смартфон Win 2 Delta Force Professional League Edition, который является специальной версией оригинальной модели. Аппарат доступен в единственном варианте с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, но цена пока не объявлена. Старт розничных продаж намечен на 27 ноября.

Напомним, что оцененный от 825 долларов HONOR Win 2 оснащается топовым 2-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц, активной системой охлаждением Twin Star с двумя вентиляторами, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 6.89-дюймовым LTPS OLED-экраном с разрешением 3104:1440 пикселей, кадровой частотой до 185 Гц, частотой регулировки ШИМ 5920 Гц и максимальной яркостью 2000 нит, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, стереодинамиками, выделенной игровой клавишей с настраиваемыми действиями, ультразвуковым дактилоскопом, разъемом USB 3.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.