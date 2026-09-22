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Смартфоны Apple ещё раз подорожают

Как раз в тот момент, когда новейшие флагманы Apple вышли на рынок с повышенными стартовыми ценами, появились новые сообщения о том, что в следующем году компания может поднять их ещё раз. Стоит напомнить, что iPhone 18 Pro и iPhone Pro Max вышли на 100 долларов дороже своих предшественников. Такое же повышение на 100 долларов коснулось и более старых моделей iPhone 17 и iPhone 16. Уже тогда рост цен связывали с общим давлением на цепочки поставок, особенно с резким увеличением спроса на чипы памяти со стороны центров обработки данных для искусственного интеллекта. Теперь ситуация может привести к новым подорожаниям.

Корейские СМИ и источники в цепочках поставок сообщают, что Samsung пересматривает цены на DRAM и NAND с крупными производителями смартфонов, включая Apple. По имеющейся информации, компании уже согласовали новые расценки, которые начнут действовать в 1-м квартале 2027 года. Согласно условиям сделки, Apple будет платить около двуъ долларов за 1 Гбит оперативной памяти LPDDR5X и 0,33 доллара за 1 Гбит NAND-памяти. Для сравнения, в 3-м квартале 2026 года цены Samsung составляли около 1,5 и 0,26 доллара соответственно. Таким образом, стоимость оперативной памяти вырастет примерно на 33%, а NAND — на 27%. Повышение стоимости памяти напрямую отразится на себестоимости будущих iPhone и потенциально других устройств Apple. Правда, Apple оказалась не единственной компанией, с которой Samsung обсуждала новые цены, так что подорожают и другие смартфоны.
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