Смартфоны Apple ещё раз подорожают

Корейские СМИ и источники в цепочках поставок сообщают, что Samsung пересматривает цены на DRAM и NAND с крупными производителями смартфонов, включая Apple. По имеющейся информации, компании уже согласовали новые расценки, которые начнут действовать в 1-м квартале 2027 года. Согласно условиям сделки, Apple будет платить около двуъ долларов за 1 Гбит оперативной памяти LPDDR5X и 0,33 доллара за 1 Гбит NAND-памяти. Для сравнения, в 3-м квартале 2026 года цены Samsung составляли около 1,5 и 0,26 доллара соответственно. Таким образом, стоимость оперативной памяти вырастет примерно на 33%, а NAND — на 27%. Повышение стоимости памяти напрямую отразится на себестоимости будущих iPhone и потенциально других устройств Apple. Правда, Apple оказалась не единственной компанией, с которой Samsung обсуждала новые цены, так что подорожают и другие смартфоны.