Blackview A80 Pro вышел по всем мире

Какое-то время назад мы говорили о том, что смартфон Blackview A80 Pro выглядит очень интересным и привлекательным решением, а теперь устройство официально уходит в продажу. Если вы хотели себе качественное устройство за вполне разумные деньги, то стоит обязательно обратить внимание на данный продукт, ведь за свою цену это просто лучшее решение на мобильном рынке. Пока что стоимость устройства официально не названа, но если вы добавите устройство в корзину в официальном магазине на AliExpress, то получите шанс выиграть ценный приз. Гаджет очень стильно выглядит, у него красивая тыльная панель, производительная начинка и система из нескольких камер, которая снимает качественные снимки. Ничего лучше получить за эти деньги не выйдет.