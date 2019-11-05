Blackview A80 Pro вышел с четырьмя камерами

В последнее время производители смартфонов стали довольно часто радовать нас крутыми устройствами с несколькими камерами, но они обычно дорого стоят и не каждому по карману. Благо, Blackview выпустила новое устройство под названием A80 Pro, которое может порадовать вас достаточно качественным корпусом, стильным дизайном и сразу четырьмя камерами. Это довольно круто, ведь производитель позволяет вам купить за вполне разумные деньги смартфон и снимать на его камеры крутые фотографии, при том с разными настройками угла обзора и прочими моментами. Если вы большой фанат такого рода смартфонов и вас больше всего интересует мобильная фотография, то стоит обратить внимание на Blackview A80 Pro — он стоит своих денег и потраченного внимания.