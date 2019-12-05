Blackview BV9900 готовится к релизу

2019-12-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Blackview BV9900; [85]
Появилась официальная информация о том, что смартфон Blackview BV9900 будет запущен в самое ближайшее время. Это довольно прочный смартфон с хорошими параметрами и характеристиками, который будет стоить адекватных денег и при это обладать целым перечнем преимуществ. К примеру, устройство получило достаточно серьезную систему камер, которая позволяет не переживать о том, что ваши снимки будут недостаточно качественными. И это серьезное преимущество, ведь иногда хочется сделать хороший снимок и при этом не тратить слишком много личных средств на покупку смартфона флагманского уровня. Именно для таких пользователей и будет представлен смартфон Blackview BV9900. Он выглядит очень привлекательно и стоит своих денег.

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