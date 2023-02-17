Bloody представила периферию в дизайне игры Naraka

Сегодня компания Bloody, которая известна, пожалуй, любому современному геймеру, официально представила коллекцию игровых устройство по мотивам известной видеоигры Naraka. Впрочем, хотелось бы сразу отметить, что периферия действительно привлекательная, так что даже если вы не играли или даже не слышали о данной видеоигре, то можете всё равно посмотреть на устройства и выбрать себе что-то подходящее, потому что визуальный стиль у новинок очень даже симпатичный. Особенно он понравится поклонникам чёрно-бело-красного дизайна, которые хотят получить нечто уникальное — на современном рынке игровой периферии на самом деле не так уж много аналогов, способных похвастаться аналогичным визуальным стилем. Хотя, конечно, дело не только в дизайне — начинка у новинок тоже достойная.

Например, отдельного внимания заслуживает механическая клавиатура Bloody S98 Naraka, которая работает на механических красных переключателях BLMS Red Switch с чёрными, белыми и красными кейкапами. Это не только интересное дизайнерское решение, но и крайне привлекательный практичный момент — клавиши отделены на зоны для более удобного набора или использования в видеоиграх. Есть, конечно, RGB-подсветка, минимальное время отклика в 1 мс и 10 мультимедийных клавиш. Ещё в арсенале компании появилась игровая гарнитура Bloody G575 Naraka в красно-белых тонах с 7.1-канальным звуком и 50-миллиметровыми драйверами и множество других интересных моделей, обеспечивающих высокое качество за умерянную цену.
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