Bloody представила три игровые мыши ES9, ES9 Plus и ES9 Pro

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил линейку игровых мышей для киберспорта тремя моделями: ES9, ES9 Plus и ES9 Pro. Новые модели имеют сверхбыстрое время отклика до 1 мс, фирменное ПО Bloody Esports и RGB подсветку.

Новинки представлены в едином корпусе для правой руки, и отличаются между собой количеством кнопок и характеристиками. Bloody ES9 и ES9 Plus имеют по восемь кнопок, у модели ES9 Pro их десять – это открывает новые возможности в игровых сессиях. На всех моделях установлены оптические сенсоры PixArt, у Bloody ES9 это PMW3327, у ES9 Plus BC3332-A, а у старшей модели ES9 Pro – PixArt Pro 3389.

Мыши имеют регулируемый уровень CPI, различие заключается в максимальном значении. У модели ES9 оно составляет 6200 CPI, у ES9 Plus – 10 000, Bloody ES9 Pro превосходит «собратьев» на голову: разрешение сенсора составляет внушительные 16 000. Это позволяет геймерам изменять чувствительность мыши и лучше подстраиваться к различным игровым сценариям.

Игровые мыши ES9, ES9 Plus и ES9 Pro имеют разный показатель ускорения, он составляет 30, 35 и 50 g соответственно. Это обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции. Также мышки отличаются и скоростью отслеживания, которая у младшей модели составляет 220 ips, 250 у версии Plus и 400 ips у Pro-версии.

Все модели имеют по четыре уровня частоты опроса, доступны значения: 125, 500, 1000, 2000 Гц. Благодаря этому пользователь может выбрать значение, которое лучше всего подойдет для текущего игрового процесса.

Модели ES9 и ES9 Plus имеют 512 КБ встроенной памяти, а ES9 Pro внушительные 4 МБ. Представленные новинки оснащены надежным скроллом со сроком службы более 500 тысяч оборотов. Микропереключатели на Bloody ES9 гарантируют более 20 млн нажатий, а модели ES9 Plus и ES9 Pro способны обеспечить более 50 млн нажатий. Младшая из представленных моделей оснащена тефлоновыми ножками, они устойчивы к истиранию. Модели ES9 Plus и ES9 Pro выделяет наличие металлических ножек X'Glide, они имеют высокую долговечность и устраняют трение практически на любой поверхности.

Также ES9 Pro может похвастаться четырьмя типами настройки LOD. Это позволяет персонализировать высоту отрыва в соответствии с игровыми привычками пользователя, улучшить точность и управляемость. Все три представленные новинки призваны стать верными помощниками киберспортсменов в играх любого жанра. Модели прекрасно лежат в руке, обладают завидным функционалом и отличаются высоким качеством исполнения.

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