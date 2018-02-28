Bloomberg рассказали про iPhone

2018-02-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Bloomberg; [92]
В Bloomberg уверены, что Apple до конца года покажет сразу три новых смартфона без рамок вокруг дисплея. По мнению аналитиков мобильного рынка, выпускать один флагман с достаточно высокой стоимостью - значит убивать остальные устройства производителя. Все мы понимаем, что на данный момент наибольшую популярность заслужил именно флагман, тогда как «восьмерку» никто уже не покупает и даже на момент старта продаж все было глухо. Если производитель будет дальше вкладывать ресурсы в смартфоны, которые потом никто не будет покупать, то ничем хорошим это не закончится. Ждем новостей по этой теме, но вообще эта ситуация вполне ясна - производителю нужно делать изменения в своей линейке новинок, иначе провал и падение продаж. Правда, ждать новостей еще долго, ведь покажут новинки в октябре этого года.


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