Bloomberg рассказали про iPhone

В Bloomberg уверены, что Apple до конца года покажет сразу три новых смартфона без рамок вокруг дисплея. По мнению аналитиков мобильного рынка, выпускать один флагман с достаточно высокой стоимостью - значит убивать остальные устройства производителя. Все мы понимаем, что на данный момент наибольшую популярность заслужил именно флагман, тогда как «восьмерку» никто уже не покупает и даже на момент старта продаж все было глухо. Если производитель будет дальше вкладывать ресурсы в смартфоны, которые потом никто не будет покупать, то ничем хорошим это не закончится. Ждем новостей по этой теме, но вообще эта ситуация вполне ясна - производителю нужно делать изменения в своей линейке новинок, иначе провал и падение продаж. Правда, ждать новостей еще долго, ведь покажут новинки в октябре этого года.